Les Canadiens amorcent leur saison

Le camp des recrues des Canadiens de Montréal s’achève mardi, mais déjà les discussions sur la stratégie de l’équipe pour la nouvelle saison font surface.

«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov», affirme le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco Média, Martin McGuire.

La direction observe attentivement les performances et le développement des joueurs, en particulier ceux qui évoluent au centre, afin de combler les lacunes identifiées la saison passée: manque de poids, de profondeur au centre et besoins offensifs.

Martin McGuire rappelle que l’objectif est de préparer l’équipe pour les séries, mais sans compromettre le développement des trois à quatre prochaines années.