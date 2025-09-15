 Aller au contenu
Hockey
Les Canadiens amorcent leur saison

«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov»

par 98.5

0:00
5:26

Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2025 13:08

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov»
Ivan Demidov et Nick Suzuki au tournoi de gold des Canadiens de Montreal. / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Le camp des recrues des Canadiens de Montréal s’achève mardi, mais déjà les discussions sur la stratégie de l’équipe pour la nouvelle saison font surface.

«Le camp des recrues se résume à un seul nom: Ivan Demidov», affirme le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco Média, Martin McGuire.

La direction observe attentivement les performances et le développement des joueurs, en particulier ceux qui évoluent au centre, afin de combler les lacunes identifiées la saison passée: manque de poids, de profondeur au centre et besoins offensifs.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens pour Cogeco Média, Martin McGuire, faire le point sur le camp des recrues, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.

Martin McGuire rappelle que l’objectif est de préparer l’équipe pour les séries, mais sans compromettre le développement des trois à quatre prochaines années.

«On pourrait être tenté de prendre un raccourci pour aller chercher du présent, mais on ne veut pas compromettre l’avenir.»

Martin McGuire

