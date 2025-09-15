Alors que de nombreux parents peinent à trouver une place en garderie, des centres de la petite enfance (CPE) de Montréal disposent encore de places vacantes.
Un article de La Presse révélait samedi dernier que certains CPE ont du mal à remplir leurs groupes.
L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) souligne que la situation varie selon les quartiers.
Écoutez la directrice générale aux affaires publiques et gouvernementales à l’Association québécoise des CPE, Geneviève Blanchard, aborder la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.
Elle explique que plusieurs facteurs influencent la situation actuelle, notamment le choix des parents de faire du télétravail ou encore l'ouverture des maternelles 4 ans.
«C'est certain que le cas Montréal est peut-être plus exacerbé. Donc, ce qu'on constate surtout, c'est que c'est plus long pour combler les places. Donc, nécessairement, il va y avoir une espèce de jeu de dominos où les parents ont plus de temps, peuvent magasiner, déterminer s'ils veulent être plus près de leur travail ou plus près de la maison.»