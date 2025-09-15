Alors que de nombreux parents peinent à trouver une place en garderie, des centres de la petite enfance (CPE) de Montréal disposent encore de places vacantes.

Un article de La Presse révélait samedi dernier que certains CPE ont du mal à remplir leurs groupes.

L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) souligne que la situation varie selon les quartiers.

Écoutez la directrice générale aux affaires publiques et gouvernementales à l’Association québécoise des CPE, Geneviève Blanchard, aborder la situation au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.

Elle explique que plusieurs facteurs influencent la situation actuelle, notamment le choix des parents de faire du télétravail ou encore l'ouverture des maternelles 4 ans.