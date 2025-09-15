Des écoles transformées en PME?

Est-ce que les écoles entrepreneuriales sont le futur de l'éducation au Québec?

Selon Ugo Cavenaghi, président-directeur général du Collège Sainte-Anne, le plus grand établissement d'enseignement privé au Québec, il faut absolument repenser la manière qu'on enseigne à nos enfants.

Écoutez son entrevue au micro de Marie-Eve Tremblay où il affirme qu'il y a une déconnexion entre les jeunes et la société.

L'auteur de plusieurs livres en lien avec le milieu scolaire plaide pour une révolution dans le milieu de l'éducation au Québec.