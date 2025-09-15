Des écoles transformées en PME?

Est-ce que les écoles entrepreneuriales sont le futur de l'éducation au Québec?
Selon Ugo Cavenaghi, président-directeur général du Collège Sainte-Anne, le plus grand établissement d'enseignement privé au Québec, il faut absolument repenser la manière qu'on enseigne à nos enfants.
Écoutez son entrevue au micro de Marie-Eve Tremblay où il affirme qu'il y a une déconnexion entre les jeunes et la société.
L'auteur de plusieurs livres en lien avec le milieu scolaire plaide pour une révolution dans le milieu de l'éducation au Québec.
«Je pense qu'il y a plein de façons de faire l'école. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on fait l'école comme on a toujours fait depuis des siècles et des siècles. On a l'intelligence artificielle qui va nous frapper de manière assez incroyable dans les prochaines années. On ne peut plus enseigner de la même manière. On dirait qu'au niveau de l'éducation, il n'y a rien qui bouge.»