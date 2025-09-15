 Aller au contenu
Décédé à l'âge de 85 ans

René Homier-Roy: «Il était très aimé et très aimable» -Nathalie Petrowski

le 15 septembre 2025 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
René Homier-Roy: «Il était très aimé et très aimable» -Nathalie Petrowski
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les hommages abondent pour René Homier-Roy, décédé dimanche à l'âge de 85 ans.

L'animateur a été une figure emblématique du monde des médias au Québec pendant des décennies.

Écoutez la réaction de Nathalie Petrowski, critique et journaliste, à l'émission Lagacé le matin.

Elle partage notamment sa première rencontre avec René Homier-Roy et comment c'était de travailler avec lui.

«C'était absolument agréable. René était un homme charmant, d'un enthousiasme contagieux. Oui, on se ''pognait'', mais c'était toujours fait dans la joie et la bonne humeur. [...] C'est une de mes belles expériences professionnelles, toutes les émissions que j'ai faites avec René.»

Nathalie Petrowski

