Décédé à l'âge de 85 ans

Les hommages abondent pour René Homier-Roy, décédé dimanche à l'âge de 85 ans.

L'animateur a été une figure emblématique du monde des médias au Québec pendant des décennies.

Écoutez la réaction de Nathalie Petrowski, critique et journaliste, à l'émission Lagacé le matin.

Elle partage notamment sa première rencontre avec René Homier-Roy et comment c'était de travailler avec lui.