Ce vendredi 12 septembre a eu lieu officiellement la toute première Journée du disque québécois.
Écoutez le porte-parole de l’événement, Sébastien Diaz, parler de l’importance de cette journée pour notre culture, au micro de Philippe Cantin.
