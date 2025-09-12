Jonathan Roberge et Hugo Meunier discutent avec Marie-Eve Tremblay de plusieurs sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine.

Urbania publie samedi une enquête qui fait écho à l'affaire Pelicot. Dans une annonce, un homme fictif offrait les services sexuels de sa conjointe, endormie: 100 hommes se sont montrés intéressés.

Écoutez les chroniqueurs Jonathan Roberge et Hugo Meunier discuter d'une enquête d'Urbania qui révèle un fantasme inquiétant chez les hommes, rappelant l'affaire Pelicot, à l'émission Radio textos.

Le Boys Club aborde aussi: