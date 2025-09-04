Enseignement du golf au Québec

Patrice Clément, directeur du développement du sport de golf Québec, affirme que la culture de coaching et la formation des entraîneurs au Québec sont solides.
Écoutez Patrice Clément, directeur du développement du sport de golf Québec, parler des entraîneurs et des terrains de golf au Québec.
Les sujets discutés
- Le Québec a plus d'entraîneurs que bien des provinces
- On devrait rendre la formation des entraîneurs plus accessibles
- Le niveau de difficulté et l’accessibilité des terrains de golf influencent davantage la performance des athlètes québécois lors des championnats canadiens.