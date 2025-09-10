 Aller au contenu
Hockey
Kaprizov aurait refusé 128 millions $

«Je respecte le joueur qui veut aller chercher le maximum» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
18:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 septembre 2025 19:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je respecte le joueur qui veut aller chercher le maximum» -José Théodore
Kirill Kaprizov. / AP/Ellen Schmidt

Selon plusieurs sources, l'attaquant Kirill Kaprizov aurait refusé un contrat d'une valeur de huit ans de 128 millions $ avec le Wild du Minnesota.

Écoutez José Théodore commenter cette situation et faire la lumière sur ses propres négociations avec les Canadiens dans le passé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Que pense Théodore de la position de Kaprizov?

«Si tu refuses ça, c'est que dans sa tête, il pense vraiment, lui, son agent, son entourage qui peut aller signer plus.»

Et Thédore se souvient de ses négociations avec les Canadiens lors de son deuxième contrat.

«On négociait pour une période de trois ans. On voulait de quoi de semblable - que le précédent contrat -, à 16,5 millions $. Mais là, il y avait les plafonds à cause du lock-out. Mon agent m'appelle tard le soir, la veille du tournoi de golf. Il me dit: 'Je les ai amenés à trois ans pour 15, 250 millions $'. J'ai dit: 'Don, tu le sais, je ne veux pas signer en bas de 16 millions $ pour trois ans. J'avais 16.5 avant. Je suis prêt à signer pour 16 millions $.'»

«Il me dit: José, tu vasperdre un contrat de 15,25 millions $ pour 750 000 $? Ma réponse était... je le jure sur la tête de mes filles: 'Don, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Est-ce que les Canadiens vont perdre le contrat pour trois ans pour 750 000 $? Il dit: 'Tu es sérieux?" Je dis: 'Oui'. Il me rappelle 30 minutes après. Il dit: 'C'est beau, José: 16 millions $ pour trois ans'. Merci, bonsoir.»

José Théodore

Les autres sujets discutés

  • Cela dit, Théodore ne comprend pas pourquoi Kaprizov refuse un tel contrat;
  • Les Oilers vont donner un chèque en blanc à Connor McDavid;
  • L’assouplissement du code vestimentaire dans la LNH: il était temps;
  • La rencontre de José Théodore avec Justin Bieber, ce dernier étant un fan de Joe Sakic. José a composé le numéro de l'ancien capitaine de l'Avalanche et Bieber a laissé un message vocal sur le répondeur de Sakic.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Owen Beck pourrait impressionner suffisamment pour un rôle de soutien»
La commission
«Owen Beck pourrait impressionner suffisamment pour un rôle de soutien»
0:00
5:06
David Reinbacher «C'est un gars très cérébral: il a beaucoup d'atouts»
Les amateurs de sports
David Reinbacher «C'est un gars très cérébral: il a beaucoup d'atouts»
0:00
11:37

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je n'ai rien à perdre au camp, mais je veux performer» -Justin Carbonneau
Premier contrat professionnel
«Je n'ai rien à perdre au camp, mais je veux performer» -Justin Carbonneau
David Reinbacher «C'est un gars très cérébral: il a beaucoup d'atouts»
Camp des recrues des Canadiens
David Reinbacher «C'est un gars très cérébral: il a beaucoup d'atouts»
Le duel Canada-Israël présenté à huis clos à Halifax
Tennis
Le duel Canada-Israël présenté à huis clos à Halifax
Les rencontres inspirantes de Fréderic Brunet
Camp des Bruins de Boston
Les rencontres inspirantes de Fréderic Brunet
«Je pense que toute l'attention va être sur Demidov» -Guillaume Lefrançois
Camp des recrues des Canadiens
«Je pense que toute l'attention va être sur Demidov» -Guillaume Lefrançois
Pourquoi les rumeurs entourant Crosby persistent-elles?
Sidney Crosby avec les Canadiens?
Pourquoi les rumeurs entourant Crosby persistent-elles?
«C'est une grosse saison pour lui, pas de doute là-dessus» -Daniel Brière
Le pari Trevor Zegras
«C'est une grosse saison pour lui, pas de doute là-dessus» -Daniel Brière
Quels sont les meilleurs jeunes gardiens ou espoirs de la LNH?
Gardiens de but
Quels sont les meilleurs jeunes gardiens ou espoirs de la LNH?
«Avant, nous, on ne l'acceptait pas» -Martin Brodeur
Les gardiens qui se résignent à jouer moins
«Avant, nous, on ne l'acceptait pas» -Martin Brodeur
«Il y a deux ans, il était champion de la coupe Grey comme partant»
McLeod Bethel-Thompson est de retour
«Il y a deux ans, il était champion de la coupe Grey comme partant»
«J'ai hâte de voir ce que peut donner Adam Engström» -Martin McGuire
Début du camp des recrues, mercredi
«J'ai hâte de voir ce que peut donner Adam Engström» -Martin McGuire
Le Canada vise une qualification aux Jeux olympiques
Flag football
Le Canada vise une qualification aux Jeux olympiques
«Je pense que ça va se jouer entre les Yankees et les Blue Jays»
Première place dans l'est de la Ligue américaine
«Je pense que ça va se jouer entre les Yankees et les Blue Jays»
«C'est presque du génie ce qu'il peut faire sur le terrain» -Sylvain Bruneau
6e titre du Grand Chelem pour Carlos Alcaraz
«C'est presque du génie ce qu'il peut faire sur le terrain» -Sylvain Bruneau
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00