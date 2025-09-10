Kaprizov aurait refusé 128 millions $

Selon plusieurs sources, l'attaquant Kirill Kaprizov aurait refusé un contrat d'une valeur de huit ans de 128 millions $ avec le Wild du Minnesota.
Écoutez José Théodore commenter cette situation et faire la lumière sur ses propres négociations avec les Canadiens dans le passé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Que pense Théodore de la position de Kaprizov?
«Si tu refuses ça, c'est que dans sa tête, il pense vraiment, lui, son agent, son entourage qui peut aller signer plus.»
Et Thédore se souvient de ses négociations avec les Canadiens lors de son deuxième contrat.
«On négociait pour une période de trois ans. On voulait de quoi de semblable - que le précédent contrat -, à 16,5 millions $. Mais là, il y avait les plafonds à cause du lock-out. Mon agent m'appelle tard le soir, la veille du tournoi de golf. Il me dit: 'Je les ai amenés à trois ans pour 15, 250 millions $'. J'ai dit: 'Don, tu le sais, je ne veux pas signer en bas de 16 millions $ pour trois ans. J'avais 16.5 avant. Je suis prêt à signer pour 16 millions $.'»
«Il me dit: José, tu vasperdre un contrat de 15,25 millions $ pour 750 000 $? Ma réponse était... je le jure sur la tête de mes filles: 'Don, ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Est-ce que les Canadiens vont perdre le contrat pour trois ans pour 750 000 $? Il dit: 'Tu es sérieux?" Je dis: 'Oui'. Il me rappelle 30 minutes après. Il dit: 'C'est beau, José: 16 millions $ pour trois ans'. Merci, bonsoir.»
Les autres sujets discutés
