Premier contrat professionnel

Le Québécois Justin Carbonneau, premier choix des Blues de St-Louis lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale, a signé son contrat d'entrée dans le circuit.

Écoutez Justin Carbonneau, ailier de l’Armada de Blainville-Boisbriand, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Carbonneau admet qu'il a passé une journée fertile en émotions.