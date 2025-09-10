Premier contrat professionnel

Le Québécois Justin Carbonneau, premier choix des Blues de St-Louis lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale, a signé son contrat d'entrée dans le circuit.
Écoutez Justin Carbonneau, ailier de l’Armada de Blainville-Boisbriand, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Carbonneau admet qu'il a passé une journée fertile en émotions.
«C'est juste le départ de quelque chose de gros. Mais, c'est un bon début, je dirais. C'est un peu tout ce qui est souhaité. Avoir une opportunité de la sorte, donc, ça va être à moi de la prendre.»
Les sujets discutés
- Une journée passée sur le cellulaire;
- Une étape à la fois, en attente de son premier but dans la LNH;
- Carbonneau veut faire une bonne impression à son premier camp;
- Un premier bon contact avec quelques vétérans et des francophones;
- Carbonneau se concentre sur son développement et il vise une place avec Équipe Canada junior.