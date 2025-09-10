 Aller au contenu
Politique provinciale
Valse des ministres de François Legault

«C'est qu'il considère que certains n'ont pas fait le travail» -Pascal Bérubé

le 10 septembre 2025 16:21

«C'est qu'il considère que certains n'ont pas fait le travail» -Pascal Bérubé
Le député Pascal Bérubé. / PC//Jacques Boissinot

Après le remaniement ministériel du gouvernement François Legault, on obtient la réaction du Parti québécois, qui est en tête des sondages.

Écoutez Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, commenter la situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

 Croit-il que ce remaniement pourrait véritablement relancer la Coalition avenir Québec?

«D'abord, le contexte. C'est le gouvernement le plus impopulaire du XXIᵉ siècle. Donc, depuis 25 ans, plus que les libéraux. On apprend que le premier ministre du Québec est le premier ministre le moins populaire de la Fédération canadienne. Ça s'inscrit d'abord dans ce contexte-là. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a du mécontentement», souligne le député, d'entrée de jeu.

«Et le premier ministre se dit: ''Si je fais un remaniement, les choses vont s'améliorer.'' Je considère que c'est de la régie interne. Il regarde les ressources humaines qu'il a, puis, il réaménage. Mais s'il change des ministres, c'est qu'il considère que certains n'ont pas fait le travail. Alors, en ce qui me concerne, le remaniement le plus significatif, il devra survenir à l'automne 2026: ça s'appelle l'élection générale.»

Le député Pascal Bérubé

