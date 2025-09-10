Valse des ministres de François Legault

Après le remaniement ministériel du gouvernement François Legault, on obtient la réaction du Parti québécois, qui est en tête des sondages.

Écoutez Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois, commenter la situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Croit-il que ce remaniement pourrait véritablement relancer la Coalition avenir Québec?

«D'abord, le contexte. C'est le gouvernement le plus impopulaire du XXIᵉ siècle. Donc, depuis 25 ans, plus que les libéraux. On apprend que le premier ministre du Québec est le premier ministre le moins populaire de la Fédération canadienne. Ça s'inscrit d'abord dans ce contexte-là. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a du mécontentement», souligne le député, d'entrée de jeu.