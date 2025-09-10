 Aller au contenu
par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 septembre 2025 15:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Affiche du documentaire «Qui a tué les Expos de Montréal?» / Image promotionnelle/Courtoisie

Le documentaire Qui a tué les Expos de Montréal? sera diffusé en avant-première mondiale le 9 octobre prochain au Cinéma du Musée à Montréal.

Le film réalisé en collaboration avec la plateforme Netflix présente une enquête alimentée par des images d'archives et des entretiens avec des personnalités qui ont été marquantes dans l'histoire de l'équipe. 

On pourra notamment y voir Felipe Alou, Vladimir Guerrero, Pedro Martinez, David Samson, Larry Walker ou Claude Brochu, mais aussi Rodger Brulotte et Chantal Machabée.

Écoutez le réalisateur du documentaire Qui a tué les Expos de Montréal?, Jean-François Poisson, mercredi, dans l'émission Le Québec maintenant.

Le documentaire sera disponible à partir du 21 octobre pour le grand public sur Netflix.

