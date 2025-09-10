Encore des poids lourds

L'autoroute 30 en direction Est a été fermée à la hauteur de la route 116 à Saint-Bruno-de Montarville mercredi matin après qu'un camion lourd ait heurté un muret avant de se renverser et de prendre feu.
Un autre véhicule a été impliqué dans l'accident.
Écoutez le président de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, mercredi, à La commission.
M. Cadieux estime que l'entreprise qui aurait embauché le chauffeur ne respecterait pas plusieurs règles imposées par l'industrie pour s'assurer d'offrir des prix plus compétitifs.
«Je suis un peu hors de moi-même aujourd'hui sur ce que j'ai appris dans l'entourage de la gestion de cet événement-là [...] Je vais mettre mon poing sur la table. Il y a de grands expéditeurs qui ont recours à ces compagnies de chauffeurs illégaux, de chauffeurs incorporés. Ils font partie de l'équation de la responsabilité de la situation actuelle. Ils ont un examen de conscience à faire...»