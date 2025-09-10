Encore des poids lourds

L'autoroute 30 en direction Est a été fermée à la hauteur de la route 116 à Saint-Bruno-de Montarville mercredi matin après qu'un camion lourd ait heurté un muret avant de se renverser et de prendre feu.

Un autre véhicule a été impliqué dans l'accident.

Écoutez le président de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, mercredi, à La commission.

M. Cadieux estime que l'entreprise qui aurait embauché le chauffeur ne respecterait pas plusieurs règles imposées par l'industrie pour s'assurer d'offrir des prix plus compétitifs.