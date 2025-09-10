 Aller au contenu
Politique municipale
Perte de votre propriété

Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!

par 98.5

0:00
11:25

Entendu dans

Radio textos

le 10 septembre 2025 12:10

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
En cas de non-paiement de vos taxes municipales, la ville pourrait vendre votre maison aux enchères. / ARAMYAN / Adobe Stock

En cas de non-paiement de vos taxes municipales, la ville pourrait vendre votre maison aux enchères.

Écoutez Stéphane Leblond, syndic autorisé en insolvabilité chez Leblond & associés, faire le tour de la question mercredi à Radio textos.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
Radio textos
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
0:00
27:41
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
Le Québec maintenant
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
0:00
7:33

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
Pourquoi faire un remaniement ministériel?
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Journée mondiale de la prévention du suicide
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Obésité infantile dans le monde: «On a vraiment traversé le point culminant»
Les experts s'inquiètent
Obésité infantile dans le monde: «On a vraiment traversé le point culminant»
Coupures de services scolaires: l'appel à l'aide de Marie-Julie Lanthier
Son garçon a perdu tous ses services à l’école
Coupures de services scolaires: l'appel à l'aide de Marie-Julie Lanthier
Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
Le documentaire «IA: l’angle mort»
Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
Une récupération politique? «Je dénonce l'utilisation qu'en a faite la mairesse»
Publication après le décès d'une cycliste
Une récupération politique? «Je dénonce l'utilisation qu'en a faite la mairesse»
Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»
De l'auteure Véronique Marcotte
Le livre «Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur»: «Ça part d'une colère»
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Tasha Kheiriddin raconte son expérience
Tourisme médical: aller passer une IRM... au Vietnam
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Paranormal
Les chroniques de l'étrange: le nouvel ouvrage de Christian Page
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Report des cibles 2026
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Les enfants sont de plus en plus aux prises avec de la détresse psychologique
Santé mentale chez les jeunes
Les enfants sont de plus en plus aux prises avec de la détresse psychologique
Témoignage d’un père désespéré, sa fille est sous l’emprise d’un homme violent
Prostitution, fugues et isolement familial
Témoignage d’un père désespéré, sa fille est sous l’emprise d’un homme violent
«Vous êtes épeurants ! Vous, les gens qui tombez en amour» -Hugo Meunier
Le boys club accueille deux nouveaux membres
«Vous êtes épeurants ! Vous, les gens qui tombez en amour» -Hugo Meunier
Comment faire le ménage dans ses amitiés?
Faire du tri dans ses relations
Comment faire le ménage dans ses amitiés?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00