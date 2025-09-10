Choix des noms des futures stations

La Société des transports de Montréal va inaugurer prochainement cinq nouvelles stations de métro sur la ligne bleue: l'une d'entre elles s'appellera Anjou.

On a dévoilé, mardi, les autres noms des stations et trois d'entre elles honoreront la mémoire de femmes importantes dans l'histoire.

La station Mary-Two-Axe-Earley rendra hommage à une Mohawk de Kahnawake qui était une militante pour les droits des femmes, la station Césira-Parisotto sera nommée en l'honneur d'une religieuse de la communauté italienne, tandis que la station Madeleine-Parent portera le nom d'une syndicaliste et militante féministe.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dit avoir mis son «grain de sel» pour avoir une «forte» représentation féminine.

Écoutez le président du conseil d'administration de la STM, Éric Alan Caldwell, aborder la décision de casser la tradition de nommer les stations en fonction de leur localisation géographique, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Une annonce que l'animateur a qualifiée d'«exercice de sorcellerie d'égalité des genres à la STM» lors de son tour d'horizon de l'actualité, un peu plus tôt en matinée.

De son côté, Monsieur Caldwell défend ce choix face à la critique de rompre avec la logique géographique traditionnelle, affirmant que le métro devient un nouveau marqueur territorial à Montréal.