 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

«Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction»

par 98.5

0:00
14:35

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi matin, Patrick Lagacé aborde le remaniement ministériel à Québec, alors qu'avec les publications des différents quotidiens, on a une très bonne idée de qui va atterrir où.

Il revient également sur le récent sondage de la firme Angus Reed, qui démontre qu'actuellement:

«François Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction.»

Autres sujets traités:

  • Le Petit Palais, un CPE situé à côté du Palais des Congrès, doit déménagement en raison de l'insécurité causée par l'itinérance;
  • Cris et bris de vitrines: des commerçants de la rue Milton n'en peuvent plus, selon le Journal de Montréal;
  • Vers une autre des employés d'entretien de la STM?;
  • Nouveau nom des nouvelles stations du métro de Montréal: «un exercice de sorcellerie d'égalité des genres à la STM»;
  • SAAQclic: la commission Gallant suspend ses travaux, le temps de faire le tri de tous les documents reçus;
  • Déficit structurel à la Société de l'assurance automobile du Québec;
  • Israël a pris la mesure inusitée de frapper au Qatar;
  • Des drones russes ont été interceptés par la Pologne;
  • Un nouveau premier ministre a été nommé en France;
  • Entente secrète entre Northvolt et Québec: une enquête de Thomas Gerbet de Radio-Canada.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
Lagacé le matin
Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
0:00
1:45
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
Le Québec maintenant
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
0:00
13:55

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
Lagacé le matin
Spécial «Démon» | L'énigme du mercredi 10 septembre
12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont
Accusation réduite d’homicide involontaire
12 ans de prison pour avoir poignardé à mort un jeune à Outremont
Début du camp des recrues chez les Canadiens
26 jeunes joueurs vont participer
Début du camp des recrues chez les Canadiens
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Deuxième saison
Série Bellefleur: «J'ai été incroyablement touché par les textes»
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
Y aura-t-il réellement un impact?
Remaniement ministériel: «La CAQ, c'est steak-blé d'inde-patates» -Luc Ferrandez
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Hausse du sentiment d'insécurité
«Malgré tout, Montréal reste une ville sécuritaire» -Luc Ferrandez
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
Trop court?
Des joueurs de la LNH veulent revoir le format des prolongations
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
Nouvelle annonce du Consortium Unicode
9 nouveaux emojis disponibles sur iPhone et Android
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Le film et sa chanson thème sont très populaires
KPop Demon Hunters: «Le phénomène touche plusieurs générations»
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Phénomène en hausse à Montréal
Ils frappent aux portes des maisons: «Il y a une agressivité derrière le geste»
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Violence et manque de personnel adéquatement formé
Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
François Bayrou perd son vote de confiance
Crise politique et sociale en France: «Dominance croissante des extrêmes»
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
Virement et dépôt automatique
900$ en moins pour une simple erreur de numéro: «C'est aberrant!»
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
Sondage sur le sentiment d'insécurité à Montréal
«Des problèmes de santé mentale deviennent des problèmes de sécurité publique»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00