À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi matin, Patrick Lagacé aborde le remaniement ministériel à Québec, alors qu'avec les publications des différents quotidiens, on a une très bonne idée de qui va atterrir où.
Il revient également sur le récent sondage de la firme Angus Reed, qui démontre qu'actuellement:
«François Legault et la CAQ ne font pas bonne figure... ils sont en voie d'extinction.»
Autres sujets traités:
- Le Petit Palais, un CPE situé à côté du Palais des Congrès, doit déménagement en raison de l'insécurité causée par l'itinérance;
- Cris et bris de vitrines: des commerçants de la rue Milton n'en peuvent plus, selon le Journal de Montréal;
- Vers une autre des employés d'entretien de la STM?;
- Nouveau nom des nouvelles stations du métro de Montréal: «un exercice de sorcellerie d'égalité des genres à la STM»;
- SAAQclic: la commission Gallant suspend ses travaux, le temps de faire le tri de tous les documents reçus;
- Déficit structurel à la Société de l'assurance automobile du Québec;
- Israël a pris la mesure inusitée de frapper au Qatar;
- Des drones russes ont été interceptés par la Pologne;
- Un nouveau premier ministre a été nommé en France;
- Entente secrète entre Northvolt et Québec: une enquête de Thomas Gerbet de Radio-Canada.