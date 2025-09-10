Conférence automnale du géant de la techno

Apple a tenu sa conférence automnale en misant sur deux contrastes: un iPhone ultramince et une Apple Watch ultrarobuste.
La vedette de l’événement n’était pas l’iPhone Pro Max, mais bien l’iPhone Air, un appareil de 6,5 pouces et seulement 5,6 mm d’épaisseur. Élégant et arrondi, il évoque le premier iPhone, tout en intégrant les plus récentes technologies : modem 5G, nouvelle connectivité sans fil et disparition de la carte SIM traditionnelle.
Selon Apple, c’est une révolution, mais l’action a dégringolé.
Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier qui commente le nouveau produit phare du géant de la technologie, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Il est 0,2 millimètre plus mince que son principal concurrent le Galaxy S25 Edge de Samsumg. Cette toute petite modification change complètement la donne, selon le grand patron d'Apple, Tim Cook, rien de moins... Une chose est sûre, les investisseurs et les experts en techno ont été déçus de la présentation. Le titre a fini la journée en baisse à la Bourse.»
