Conférence automnale du géant de la techno

Apple a tenu sa conférence automnale en misant sur deux contrastes: un iPhone ultramince et une Apple Watch ultrarobuste.

La vedette de l’événement n’était pas l’iPhone Pro Max, mais bien l’iPhone Air, un appareil de 6,5 pouces et seulement 5,6 mm d’épaisseur. Élégant et arrondi, il évoque le premier iPhone, tout en intégrant les plus récentes technologies : modem 5G, nouvelle connectivité sans fil et disparition de la carte SIM traditionnelle.

Selon Apple, c’est une révolution, mais l’action a dégringolé.

