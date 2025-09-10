 Aller au contenu
Économie
Conférence automnale du géant de la techno

iPhone Air: «Le titre boursier a fini la journée en baisse» -Marie-Eve Fournier

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
iPhone Air: «Le titre boursier a fini la journée en baisse» -Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Apple a tenu sa conférence automnale en misant sur deux contrastes: un iPhone ultramince et une Apple Watch ultrarobuste. 

La vedette de l’événement n’était pas l’iPhone Pro Max, mais bien l’iPhone Air, un appareil de 6,5 pouces et seulement 5,6 mm d’épaisseur. Élégant et arrondi, il évoque le premier iPhone, tout en intégrant les plus récentes technologies : modem 5G, nouvelle connectivité sans fil et disparition de la carte SIM traditionnelle.

Selon Apple, c’est une révolution, mais l’action a dégringolé.

Écoutez la chroniqueuse financière Marie-Eve Fournier qui commente le nouveau produit phare du géant de la technologie, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Il est 0,2 millimètre plus mince que son principal concurrent le Galaxy S25 Edge de Samsumg. Cette toute petite modification change complètement la donne, selon le grand patron d'Apple, Tim Cook, rien de moins... Une chose est sûre, les investisseurs et les experts en techno ont été déçus de la présentation. Le titre a fini la journée en baisse à la Bourse.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • L'agglomération de Montréal va dévoiler mercredi le nouveau rôle d’évaluation foncière, ce qui soulève toujours les passions…
  • Costco et son plus grand succès, la marque Kirkland Signature, qui fête son 30e anniversaire...

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»
Lagacé le matin
1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»
0:00
5:57
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
La commission
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
0:00
9:33

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Noms de stations de métro sans repère géographique: «C'est un geste volontaire»
Un excès de vertu dans la toponomie?
Noms de stations de métro sans repère géographique: «C'est un geste volontaire»
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
Affrontement avec les municipalités
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
Ouverture du camp des recrues chez les Canadiens de Montréal
Pendant que les rumeurs courent sur Sidney Crosby
Ouverture du camp des recrues chez les Canadiens de Montréal
Le maire de Laval utilise Reddit pour inviter les gens à lui poser des questions
Plateforme web communautaire
Le maire de Laval utilise Reddit pour inviter les gens à lui poser des questions
Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu
Le groupe québécois tire sa révérence après 25 ans
Kaïn annonce un 9e album et une tournée d'adieu
«On veut que nos jeunes bougent et il faut se donner les moyens» -Bruno Marchand
Football à l'Académie Saint-Louis
«On veut que nos jeunes bougent et il faut se donner les moyens» -Bruno Marchand
«Tu devrais retourner dans ton pays pis fermer ta gueule»: Mariana Mazza dénonce
Message internet écrit par une dame de 67 ans
«Tu devrais retourner dans ton pays pis fermer ta gueule»: Mariana Mazza dénonce
Frais scolaires non payés: «Ça réflète la situation budgétaire des familles»
Dettes à l'égard des centres de services scolaires
Frais scolaires non payés: «Ça réflète la situation budgétaire des familles»
«Le métro est un marqueur géographique!» -Éric Alan Caldwell
Choix des noms des futures stations
«Le métro est un marqueur géographique!» -Éric Alan Caldwell
CPE Le Petit Palais: «Un endroit qui n'est pas favorable pour des enfants»
Demande d'une relocalisation d’urgence
CPE Le Petit Palais: «Un endroit qui n'est pas favorable pour des enfants»
Commission Gallant: une pause pour analyser tout le matériel reçu
Fiasco SAAQclic
Commission Gallant: une pause pour analyser tout le matériel reçu
Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»
Possible grève des employés d’entretien
Négos: «On pense que la STM est un peu déconnectée de la réalité»
François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel
Dès 14h mercredi
François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel
Promotion: un bar de Québec utilise une photo des attentats du 11 septembre
Promotion d'une soirée karaoké
Promotion: un bar de Québec utilise une photo des attentats du 11 septembre
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00