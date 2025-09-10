 Aller au contenu
Politique provinciale
Dès 14h mercredi

François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel

par 98.5

0:00
13:07

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 septembre 2025 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
François Legault annoncera enfin son remaniement ministériel
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

C'est à 14h ce mercredi que François Legault annoncera finalement son remaniement ministériel, à Québec.

Selon Louis Lacroix, la loi et l'ordre seront au coeur des préoccupations dans ce remaniement.

Ian Lafrenière conservera les affaires autochtones et cumulera ses fonctions avec celles de la sécurité publique.

Écoutez le chroniqueur politique et chef du bureau politique de Cogeco Média à l'Assemblée nationale aborder les spéculations autour de ces décisions éventuelles de François Legault, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

D'après lui, le ministre Bernard Drainville va passer du ministère de l'Éducation à l'Environnement. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, sera mutée au ministère des Affaires municipales, Jean-François Simard sera nommé ministre responsable de la Capitale nationale et Éric Girard deviendra ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Autres sujets traités:

  • Le Parti libéral du Québec se prépare à une élection hâtive en 2026;
  • 44 % des gens pensent que la priorité numéro un devrait être l'accession à du loyer abordable;
  • La tenue d'un référendum n'est que la 12e priorité des Québécois selon un sondage Léger;
  • Charles Milliard pourrait se présenter à Orford;
  • Pierre Dufour pourrait-il faire le saut au PLQ ou au PQ?

