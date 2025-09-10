Dès 14h mercredi

C'est à 14h ce mercredi que François Legault annoncera finalement son remaniement ministériel, à Québec.

Selon Louis Lacroix, la loi et l'ordre seront au coeur des préoccupations dans ce remaniement.

Ian Lafrenière conservera les affaires autochtones et cumulera ses fonctions avec celles de la sécurité publique.

Écoutez le chroniqueur politique et chef du bureau politique de Cogeco Média à l'Assemblée nationale aborder les spéculations autour de ces décisions éventuelles de François Legault, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

D'après lui, le ministre Bernard Drainville va passer du ministère de l'Éducation à l'Environnement. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, sera mutée au ministère des Affaires municipales, Jean-François Simard sera nommé ministre responsable de la Capitale nationale et Éric Girard deviendra ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Autres sujets traités: