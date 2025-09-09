Le camp des recrues des Canadiens commence, mercredi, à Montréal.
Quel joueur sera dans le viseur de Guillaume Lefrançois, de La Presse?
Ça réponse tient de l'évidence.
«Je ne pense pas que personne ne va tomber en bas de sa chaise si je nomme Ivan Demidov. Je pense que toute l'attention va être sur lui», dit Lefrançois.
Les sujets discutés
- Ivan Demidov va commencer la saison à Montréal, ça semble une évidence;
- On va surveiller le retour en forme du défenseur David Reinbacher;
- Owen Beck a besoin de placer ses pions rapidement;
- Avec une année d'expérience dans la LAH, Florian Xhekaj sera à surveiller;
- Tyler Thorpe est au même point que Xhekaj l'an dernier;
- Luke Tuck aura aussi une saison d'expérience de plus à Laval;
- S'il n'y a pas de blessés, il est probable que les Canadiens vont être patients avec Reinbacher.