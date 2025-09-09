Le camp des recrues des Canadiens commence, mercredi, à Montréal.

Quel joueur sera dans le viseur de Guillaume Lefrançois, de La Presse?

Ça réponse tient de l'évidence.

«Je ne pense pas que personne ne va tomber en bas de sa chaise si je nomme Ivan Demidov. Je pense que toute l'attention va être sur lui», dit Lefrançois.

Les sujets discutés