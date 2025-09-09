On adore les classements. Et avec la signature à long terme de Dustin Wolf avec les Flames de Calgary, on cause jeunes gardiens de but.
Écoutez Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le contrat à long terme de Dustin Wolf avec les Flames de Calgary
- Le meilleur gardien de moins de 24 ans selon Waite: Yaroslav Askarov, des Sharks de San José: «À 23 ans, il est prêt.»
- Spencer Knight (Blackhawks), un des favoris de Waite
- «J'adore Jacob Fowler. Son plafond est parmi l'un des plus hauts de toute la LNH.»