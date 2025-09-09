Le livre Rue Duplessis : Ma petite noirceur de Jean-Philippe Pleau, qui explore le concept de transfuge de classe à travers son parcours personnel, a été adapté pour le théâtre et sera présenté chez Duceppe.

Écoutez l'auteur et sociologue Jean-Philippe Pleau parler de l'adaptation de son oeuvre au théâtre avec Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.