Arts et spectacles
Rue Duplessis : Ma petite noirceur

«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2025 17:02

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Le livre Rue Duplessis : Ma petite noirceur de Jean-Philippe Pleau, qui explore le concept de transfuge de classe à travers son parcours personnel, a été adapté pour le théâtre et sera présenté chez Duceppe.

Écoutez l'auteur et sociologue Jean-Philippe Pleau parler de l'adaptation de son oeuvre au théâtre avec Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

«Les gens rient en écoutant la pièce. Moi, ce que je décode dans ce rire-là, ce sont des rires empathiques. Je trouve cela vraiment fort, touchant et émouvant à recevoir, car on n’est pas là pour se moquer. Philippe, tu posais la question du mépris : on n’est certainement pas là pour rire de ces gens-là. Au contraire, je suis fier de venir de là. Comme je le dis dans mon livre, oui, c’est un exercice de compréhension sociologique, mais c’est avant tout une longue lettre d’amour que j’écris à ces gens-là. »

