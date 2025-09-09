 Aller au contenu
Justice et faits divers
Au Québec et au Nouveau-Brunswick

De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires

par 98.5

0:00
6:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 septembre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
De la drogue saisie dans des véhicules neufs chez des concessionnaires
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Deux véhicules en provenance du Mexique transportant des stupéfiants ont été saisis par les autorités dans deux concessionnaires automobiles situés à Jonquière et à Chicoutimi, au Saguenay.

D'autres concessionnaires du Québec et du Nouveau-Brunswick ont aussi fait appel aux forces de l'ordre après des découvertes semblables.

L’enquête a été confiée à l’Escouade régionale mixte (ERM) de la SQ, une unité spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Écoutez Alain Gelly, policier à la retraite et enseignant retraité en techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy, faire le point avec Philippe Cantin au Québec maintenant mardi.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Éducatrice battue: «Il a décidé d'agresser l'intervenante du centre jeunesse»
Lagacé le matin
Éducatrice battue: «Il a décidé d'agresser l'intervenante du centre jeunesse»
0:00
7:15
Lettre de la coroner: un baume pour la grand-mère de la fillette de Granby
Lagacé le matin
Lettre de la coroner: un baume pour la grand-mère de la fillette de Granby
0:00
4:24

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
Tarifs douaniers américains
La Cour suprême se penchera sur les tarifs imposés par Donald Trump
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
Budget Carney à venir
«Le Bloc ne va pas appuyer le prochain budget libéral» -Dimitri Soudas
L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault
Nouveau conseil des ministres
L'exclusion de Bonnardel, le nouveau défi de Geneviève Guilbault
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
Rue Duplessis : Ma petite noirceur
«Mon livre est avant toute chose une lettre d’amour» -Jean-Philippe Pleau
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Futures stations de la Ligue bleue
STM : pourquoi ces appellations ont été retenues
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
Sports
Les Canadiens de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
La première femme policière raconte son parcours
«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»
Lady Gaga au Centre Bell en avril
Pour la première fois depuis 2017
Lady Gaga au Centre Bell en avril
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
Il veut «optimiser» les ressources de la Ville
«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Quels sont les risques?
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le gouvernement français renversé
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
États-Unis
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
Abolitions de programmes
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» -Nathalie Normandeau
Segment présenté par L'Entrepôt de la Réno
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» -Nathalie Normandeau
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30