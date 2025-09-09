Au Québec et au Nouveau-Brunswick

Deux véhicules en provenance du Mexique transportant des stupéfiants ont été saisis par les autorités dans deux concessionnaires automobiles situés à Jonquière et à Chicoutimi, au Saguenay.

D'autres concessionnaires du Québec et du Nouveau-Brunswick ont aussi fait appel aux forces de l'ordre après des découvertes semblables.

L’enquête a été confiée à l’Escouade régionale mixte (ERM) de la SQ, une unité spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Écoutez Alain Gelly, policier à la retraite et enseignant retraité en techniques policières au Campus Notre-Dame-de-Foy, faire le point avec Philippe Cantin au Québec maintenant mardi.