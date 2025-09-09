Des pirates informatiques ont infiltré les serveurs de la Banque Nationale.

Le Journal de Montréal écrit qu'un groupe de pirates menace de divulguer les informations des clients dans un jeu macabre où la publication des données dépend du nombre de «J’aime» reçus sur Telegram.

L'institution bancaire affirme «qu’aucune donnée client n’a été compromise».

Une firme externe de cybersécurité aurait été mandatée pour confirmer l’étendue des dégâts.

Le contenu des données dérobées n’est pas connu pour l'instant.

