Politique
Publication après le décès d'une cycliste

Une récupération politique? «Je dénonce l'utilisation qu'en a faite la mairesse»

par 98.5

le 9 septembre 2025 12:05

Marie-Eve Tremblay
Valérie Plante / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

La publication de la mairesse Valérie Plante, en lien avec le décès d'une cycliste, a fait réagir.

Certains déplorent qu'elle se soit servie d'une tragédie pour passer des messages politiques.

Écoutez le directeur des affaires publiques chez Aucoin stratégie et communication, Guillaume Houle, en discuter avec Marie-Eve Tremblay mardi à Radio textos.

«La publication de la mairesse peut être interprétée comme étant de faire de la politique sur un drame humain [...] Et visiblement, la mairesse l'a fait de façon très maladroite. Quand on agit trop rapidement suite à un événement tragique comme celui qui nous préoccupe, on donne la perception aux citoyens qu'on fait de la petite politique sur des événements qui sont éminemment tragiques. Tout doit être mesuré dans l'approche et dans le ton [...] Je dénonce cette utilisation qu'en a faite la mairesse.»

Guillaume Houle

