Phénomène en hausse à Montréal

Depuis la nuit des temps, les jeunes s'amusent à faire des blagues en allant frapper aux portes avant de prendre la fuite... Ce jeu, qui est communément appelé «sonne-décrisse» au Québec, prend de l'ampleur à Montréal.

Lundi, une citoyenne a partagé sur nos ondes sa mauvaise expérience alors que les adolescents débarquent à toute heure du jour et de la nuit et frappent violemment aux portes de certaines maisons.

Le Service de police de la Ville de Montréal confirme être au courant du phénomène et incite les citoyens à faire des signalements lorsque ce genre d'évènement survient, notamment puisqu'il peut s'agir d'un crime.

