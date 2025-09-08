Une nouvelle tendance bien désagréable à Montréal?

Une citoyenne du quartier Saint-Michel, à Montréal, a dénoncé dimanche une possible nouvelle tendance chez les adolescents. À deux reprises en l’espace de cinq jours, des jeunes ont violemment frappé à sa porte de résidence avec les poings et les pieds, avant de prendre la fuite en se filmant.

Vraisemblablement, ce geste sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux.

Écoutez la comédienne Ève Duranceau qui a dénoncé cette tendance aussi connue aux États-Unis, à l'émission de Patrick Lagacé.