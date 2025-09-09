Violence et manque de personnel adéquatement formé

L’histoire de la jeune intervenante étranglée au centre jeunesse de Joliette, qui s'est déroulée la semaine dernière, soulève des questions importantes quant à la formation et la préparation du personnel.

En fait, le manque de travailleurs adéquatement formés serait au cœur du problème.

Écoutez Steve Geoffrion, professeur en psychoéducation à l’Université de Montréal et co-directeur du centre d’étude sur le trauma au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui parle des intervenants avec l'animateur Patrick Lagacé, mardi.