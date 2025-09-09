 Aller au contenu
Société
Violence et manque de personnel adéquatement formé

Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»

le 9 septembre 2025 08:34

Centres jeunesse: «Beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente»
L’histoire de la jeune intervenante étranglée au centre jeunesse de Joliette, qui s'est déroulée la semaine dernière, soulève des questions importantes quant à la formation et la préparation du personnel.

En fait, le manque de travailleurs adéquatement formés serait au cœur du problème.

Écoutez Steve Geoffrion, professeur en psychoéducation à l’Université de Montréal et co-directeur du centre d’étude sur le trauma au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui parle des intervenants avec l'animateur Patrick Lagacé, mardi.

«En ce moment, la pénurie de personnel dans le réseau, le manque d'expérience des éducateurs, des éducatrices, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que la rétention n'est pas là. On a des jeunes qui sont placés pour être réadaptés pour la violence, mais il manque du monde sur le plancher. On est à découvert. Donc, il y a un beau cocktail pour que la violence soit encore plus présente.»

Steve Geoffrion

