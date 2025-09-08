 Aller au contenu
Justice et faits divers
Attaque violente d'un garçon de 16 ans

Éducatrice battue: «Il a décidé d'agresser l'intervenante du centre jeunesse»

par 98.5

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 08:29

Patrick Lagacé
C’est une histoire qui secoue tout le Québec: une éducatrice de 19 ans, du centre jeunesse de Joliette, a été sauvagement battue et étranglée alors qu’elle était seule avec un adolescent de 16 ans, mercredi. 

L’adolescent fait face à des accusations de tentative de meurtre, dans ce qui serait un complot visant à s’en prendre à des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. 

Ce drame soulève des questions très sérieuses sur la sécurité du personnel dans nos centres jeunesse et sur les moyens mis en place pour les protéger. 

Écoutez Sébastien Pitre, responsable national de la protection de la jeunesse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui discute de cette terrible histoire avec l'animateur Patrick Lagacé. 

«Angélique s'est retrouvée seule avec un jeune garçon. Elle était en surveillance un pour un. En train de jouer une partie de Yum, il a décidé tout bonnement d'agresser la jeune intervenante qui était avec lui...»

Sébastien Pitre

