Attaque violente d'un garçon de 16 ans

C’est une histoire qui secoue tout le Québec: une éducatrice de 19 ans, du centre jeunesse de Joliette, a été sauvagement battue et étranglée alors qu’elle était seule avec un adolescent de 16 ans, mercredi.

L’adolescent fait face à des accusations de tentative de meurtre, dans ce qui serait un complot visant à s’en prendre à des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse.

Ce drame soulève des questions très sérieuses sur la sécurité du personnel dans nos centres jeunesse et sur les moyens mis en place pour les protéger.

Écoutez Sébastien Pitre, responsable national de la protection de la jeunesse à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui discute de cette terrible histoire avec l'animateur Patrick Lagacé.