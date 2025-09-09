Remaniement ministériel de François Legault mercredi: les députés et ministres seront informés aujourd'hui de leur sort par le premier ministre.

Des informations circulent déjà, dont celles concernant François Bonnardel, qui sera écarté du Conseil des ministres. Une décision qui aurait été prise avant son témoignage devant la Commission Gallant sur le scandale SAAQclic.

Quelques autres ministres vont également recevoir de mauvaises nouvelles dans les prochaines heures...

Écoutez la chronique politique de Louis Lacroix au micro de Patrick Lagacé mardi, qui aborde également le plus récent sondage qui confirme la débandade de la CAQ et la domination du PQ.

Autre sujet abordé: