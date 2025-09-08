 Aller au contenu
Sports
Flag football

Le Canada vise une qualification aux Jeux olympiques

par 98.5 Sports

0:00
7:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2025 21:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Le Canada vise une qualification aux Jeux olympiques
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Antony Auclair, l'ancien ailier rapproché québécois de la NFL, est membre de l'équipe de flag football d'Équipe Canada qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques.

Écoutez Antony Auclair parler du flag football au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La croissance rapide du flag football au Québec;
  • La sévérité des règles contre le contact;
  • La qualification olympique via un tournoi international au Panama où le Canada doit finir dans le top 5 pour viser les Jeux de 2026, alors que seulement six équipes seront invitées;
  • L’engouement pour ce sport explose dans les écoles secondaires.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
Le Québec maintenant
Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
0:00
4:03
«Ken était un intellectuel, mais avant tout un joueur de hockey» -Yvan Cournoyer
Lagacé le matin
«Ken était un intellectuel, mais avant tout un joueur de hockey» -Yvan Cournoyer
0:00
5:47

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Je pense que ça va se jouer entre les Yankees et les Blue Jays»
Première place dans l'est de la Ligue américaine
«Je pense que ça va se jouer entre les Yankees et les Blue Jays»
«C'est presque du génie ce qu'il peut faire sur le terrain» -Sylvain Bruneau
6e titre du grand chelem pour Alcaraz
«C'est presque du génie ce qu'il peut faire sur le terrain» -Sylvain Bruneau
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
Aller-retour pour la finale à New York
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
L'incroyable remontée des Bills
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
Il vise le trophée Calder
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden (1947-2025)
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Ken Dryden (1947-2025)
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
Après cinq défaites de suite...
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Une 5e défaite consécutive pour les Alouettes
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Ça sent la coupe
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
F1
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Table ronde
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
En direct
En ondes jusqu’à