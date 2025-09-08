Antony Auclair, l'ancien ailier rapproché québécois de la NFL, est membre de l'équipe de flag football d'Équipe Canada qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques.
Écoutez Antony Auclair parler du flag football au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La croissance rapide du flag football au Québec;
- La sévérité des règles contre le contact;
- La qualification olympique via un tournoi international au Panama où le Canada doit finir dans le top 5 pour viser les Jeux de 2026, alors que seulement six équipes seront invitées;
- L’engouement pour ce sport explose dans les écoles secondaires.