Auger-Aliassime en demi-finale du US Open

Alexis Galarneau, joueur ATP canadien et ami d'enfance de Félix Auger-Aliassime, connaît bien Jannik Sinner: il a frappé des balles avec lui en entraînement pendant de nombreuses heures, l'an dernier, lors de l’Omnium Banque Nationale à Montréal.

Avec l'animateur Mario Langlois, il analyse le jeu puissant et le déplacement impressionnant de Sinner, comparant son style à celui d’Alcaraz, et souligne l’attitude et la concentration remarquables d'Auger-Aliassime.

Croit-il aux chances de son ami Félix, vendredi soir, contre Jannik Sinner pour une place à la finale du US Open?

Écoutez-le discuter de tout cela, au micro des Amateurs de sports, vendredi.