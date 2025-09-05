 Aller au contenu
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open

«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau

le 5 septembre 2025

Alexis Galarneau parle de son ami et coéquipier Félix Auger-Aliassime, aux Amateurs de sports. / Chris Young/ La Presse Canadienne

Alexis Galarneau, joueur ATP canadien et ami d'enfance de Félix Auger-Aliassime, connaît bien Jannik Sinner: il a frappé des balles avec lui en entraînement pendant de nombreuses heures, l'an dernier, lors de l’Omnium Banque Nationale à Montréal. 

Avec l'animateur Mario Langlois, il analyse le jeu puissant et le déplacement impressionnant de Sinner, comparant son style à celui d’Alcaraz, et souligne l’attitude et la concentration remarquables d'Auger-Aliassime.

Croit-il aux chances de son ami Félix, vendredi soir, contre Jannik Sinner pour une place à la finale du US Open? 

Écoutez-le discuter de tout cela, au micro des Amateurs de sports, vendredi. 

