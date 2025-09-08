 Aller au contenu
Hockey
Il vise le trophée Calder

«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro

par 98.5 Sports

0:00
20:46

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2025 19:41

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
Tony Marinero. / Cogeco Média

Comme bien des gens qui ont assisté aux victoires des Canadiens de Montréal durant les années 1970, le décès de Ken Dryden en fin de semaine a ramené bien des gens à leurs souvenirs d'antan.

Écoutez Tony Marinaro se souvenir de ses - jeunes - années 1970 et de sa première idole, Guy Lafleur, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Guy Lafleur à son sommet - le but contre les Bruins en 1979 - et lors de son retour avec les Rangers
  • Des grands moments du passé de Tony: la fermeture du Forum et la conquête de la coupe Stanley en 1986
  • Le décès de Ken Dryden a surpris tout le monde
  • On analyse la situation de Kirby Dach, ses blessures récurrentes et son positionnement au centre
  • Dach avec Laine et Demidov?
  • «Je pense que Demidov va te surprendre»

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Les amateurs de sports
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
0:00
21:37
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Les amateurs de sports
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
0:00
5:00

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
Aller-retour pour la finale à New York
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
L'incroyable remontée des Bills
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden (1947-2025)
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Ken Dryden (1947-2025)
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
Après cinq défaites de suite...
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Une 5e défaite consécutive pour les Alouettes
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Ça sent la coupe
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
F1
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Table ronde
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
Match d'ouverture de la NFL
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
Échangé aux Sharks de San Jose
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00