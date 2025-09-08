Il vise le trophée Calder

Comme bien des gens qui ont assisté aux victoires des Canadiens de Montréal durant les années 1970, le décès de Ken Dryden en fin de semaine a ramené bien des gens à leurs souvenirs d'antan.
Écoutez Tony Marinaro se souvenir de ses - jeunes - années 1970 et de sa première idole, Guy Lafleur, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Guy Lafleur à son sommet - le but contre les Bruins en 1979 - et lors de son retour avec les Rangers
- Des grands moments du passé de Tony: la fermeture du Forum et la conquête de la coupe Stanley en 1986
- Le décès de Ken Dryden a surpris tout le monde
- On analyse la situation de Kirby Dach, ses blessures récurrentes et son positionnement au centre
- Dach avec Laine et Demidov?
- «Je pense que Demidov va te surprendre»