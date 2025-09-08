 Aller au contenu
Société
Intelligence artificielle

«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Est-ce que la technologie va oublier l’humain? L'intelligence artificielle redessine nos vies, souvent sans cadre ni contrôle. Des décisions automatisées injustes menacent l'égalité et la justice sociale.

IA: l'angle mort est le premier documentaire francophone à exposer ce danger invisible.

Écoutez Noémi Mercier, journaliste et réalisatrice, commenter son documentaire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Elle note que nous sommes tous en train de sauter à pieds joints dans le train de l'intelligence artificielle, dans notre quotidien.

«L'entreprise privée, de plus en plus, se sert de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le recrutement des employés par exemple. Et l'État aussi, partout dans le monde, mais aussi au Québec. L'État québécois est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans des ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision», dit-elle.

«Mais ce qu'on se rend compte en étudiant notamment des cas scandaleux qui se sont produits dans d'autres pays... On se rend compte que l'intelligence artificielle, elle n'est pas neutre, objective et précise. Elle peut dans certains cas, reproduire et même amplifier des inégalités et des discriminations qu'on fait tout par ailleurs pour éradiquer. Et là, on est en train d'embrasser une technologie qui peut amplifier ces inégalités contre lesquelles on s'est battu.»

Noémie Mercier

