Est-ce que la technologie va oublier l’humain? L'intelligence artificielle redessine nos vies, souvent sans cadre ni contrôle. Des décisions automatisées injustes menacent l'égalité et la justice sociale.

IA: l'angle mort est le premier documentaire francophone à exposer ce danger invisible.

Écoutez Noémi Mercier, journaliste et réalisatrice, commenter son documentaire au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Elle note que nous sommes tous en train de sauter à pieds joints dans le train de l'intelligence artificielle, dans notre quotidien.

«L'entreprise privée, de plus en plus, se sert de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le recrutement des employés par exemple. Et l'État aussi, partout dans le monde, mais aussi au Québec. L'État québécois est en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans des ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision», dit-elle.