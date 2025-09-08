L'incroyable remontée des Bills

Si la première semaine d'activités de la NFL est un avant-goût de ce qui vient, les amateurs de football vont être gâtés.
Écoutez l'analyste Bruno Heppell commenter cette première semaine au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Bills inscrivent 15 points en quatre minutes et se sauvent avec la victoire;
- Les Bengals ne perdent pas leur première rencontre;
- Aaron Rodgers fait une entrée spectaculaire avec les Steelers;
- Un peu de magie pour les 49ers et les Buccaneers;
- Les déceptions: les Lions et les Dolphins.