 Aller au contenu
Football
L'incroyable remontée des Bills

«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

0:00
10:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2025 19:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
«C'est des choses qui n'arrivent jamais.. ou presque» -Bruno Heppell
Les Bills, le botteur Matt Prater en tête, célèbrent leur incroyable victoire contre les Ravens. / AP/Adrian Kraus

Si la première semaine d'activités de la NFL est un avant-goût de ce qui vient, les amateurs de football vont être gâtés.

Écoutez l'analyste Bruno Heppell commenter cette première semaine au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Bills inscrivent 15 points en quatre minutes et se sauvent avec la victoire;
  • Les Bengals ne perdent pas leur première rencontre;
  • Aaron Rodgers fait une entrée spectaculaire avec les Steelers;
  • Un peu de magie pour les 49ers et les Buccaneers;
  • Les déceptions: les Lions et les Dolphins.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Les amateurs de sports
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
0:00
10:29
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Le Football des Alouettes
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
0:00
7:38

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Matthew Schaefer, 1er choix des Islanders
«J'ai rarement vu un jeune de 18 ans aussi mature» -Mathieu Darche
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
Aller-retour pour la finale à New York
Une journée avec Carlos, Jannik et Donald Trump
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
Il vise le trophée Calder
«Je pense que Demidov va te surprendre» -Tony Marinaro
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden (1947-2025)
«Dryden est parti selon ses termes» -José Théodore
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
Ken Dryden (1947-2025)
Ken Dryden: «Un autre héros d'enfance nous a quittés» -Mario Langlois
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
Après cinq défaites de suite...
«Il n'y a toujours pas de panique dans le vestiaire» -Pier-Olivier Lestage
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Une 5e défaite consécutive pour les Alouettes
«Pourquoi sommes-nous incapables de produire quoi que ce soit sans Alexander ?»
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Les amateurs de sports
Deuxième saison avec les Stars: «J'ai hâte que ça commence» -Mavrik Bourque
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
Ça sent la coupe
Michel Therrien annonce sa retraite officielle du hockey et des médias
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
F1
«D'autres équipes pourraient venir jouer les trouble-fête» -Alex Tagliani
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
Table ronde
Rendez-vous du vendredi: la toute première édition de «Premier trio»!
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
Match d'ouverture de la NFL
«Les Cowboys ont joué un très bon match» -Bruno Heppell
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
Auger-Aliassime en demi-finale du US Open
«Félix peut battre n'importe qui, n'importe quelle journée» -Alexis Galarneau
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
Échangé aux Sharks de San Jose
«C'est du papier: le cœur de Carey Price est avec le Canadien» -Martin McGuire
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00