De retour lundi soir

Parmi le retour attendu de certaines téléséries en cette rentrée, Dumas, est du nombre.

Écoutez l'auteur Luc Dionne parler de sa série Dumas qui revient ce soir pour une deuxième saison, en compagnie de Catherine Beauchamp.

Luc Dionne estime que sa série est centrée sur la famille dysfonctionnelle de Jean Dumas dont la vie va changer en raison de la finale de la première saison.

L'auteur note que le public apprécie plus suivre le parcours de ses personnages que de ses intrigues, parce que le public est attaché aux personnages, ce qui prime sur l'intrigue criminelle.