L'aide fédérale se multiplie

Les annonces du gouvernement fédéral se multiplient ces jours-ci dans le but d’aider les entreprises particulièrement touchées par les droits de douane américains de 50 % imposés par Donald Trump, notamment celles œuvrant dans le secteur de l’aluminium.

Sans préciser quel montant sera dédié à ce secteur névralgique de l’économie québécoise, la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a assuré qu’il aurait sa part du gâteau.

Écoutez la ministre fédérale de l'Industrie et Ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly aborder le tout, lundi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle explique la stratégie du Canada face à la guerre tarifaire avec les États-Unis, en soulignant l’importance des contre-mesures, l’aide annoncée pour l’aluminium, l’acier, le bois d’œuvre et l’automobile, ainsi que la création d’un fonds de 5 milliards de dollars.

Elle insiste sur la spécificité du Québec et sur la nécessité de renforcer le libre-échange avec l’Union européenne, le Japon et la Corée du Sud afin de réduire la dépendance aux États-Unis.

Jusqu’à présent, aucun poste n’a été supprimé dans le secteur de l’aluminium, puisque les usines doivent fonctionner 24 heures sur 24.

En revanche, les PME risquent de devoir réduire leurs effectifs d’ici la fin de l’année si le Canada n’arrive pas à s’entendre avec les États-Unis.