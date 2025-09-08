Retour des otages israéliens

Donald Trump a servi dimanche un dernier avertissement au Hamas pour le retour des otages.

Écoutez le professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen Orient, Thomas Juneau, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le professeur explique que l’objectif israélien d’éliminer le Hamas, qui dispose encore de milliers de combattants et d’infrastructures souterraines, est jugé irréaliste par de nombreux analystes.

Les négociations impliquant Donald Trump, le Qatar et l’Égypte sont d’ailleurs entravées par la méfiance, alors que la guerre a fait plus de 21 000 blessés parmi les enfants et a provoqué une crise humanitaire majeure, selon l’ONU.