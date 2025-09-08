Un mensonge qui rassure ou une vérité qui choque?

Sur des affiches installées dans différents points de service, la population est invitée à ne pas porter de parfum ou de shampoing odorant.
Ce sujet soulève une question plus générale: comment composer avec l’odeur corporelle d’un collègue lorsqu’elle nous indispose?
Écoutez le président et directeur général de Voghel et spécialiste du secteur des ressources humaines, Dany Michaud.
«Il me semble que ce genre de situation se traite en tête-à-tête. J’ai déjà vécu quelque chose de similaire: pas avec du parfum, mais avec des aisselles un peu trop odorantes. Il y avait eu des plaintes, on a rencontré l’employé, on lui a expliqué la situation, et le lendemain matin, c’était réglé. À mon avis, il n’est pas nécessaire de créer toute une polémique lorsqu’un cas comme celui-là se présente. Il suffit de transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes, de la bonne façon. On n’est pas là pour humilier, mais pour agir correctement. »
Autre sujet abordé:
- Le chaos politique se poursuit en France, alors que le Premier ministre François Bayrou a été défait par un vote de non-confiance à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron devra donc nommer sous peu son cinquième Premier ministre depuis sa réélection en 2022.