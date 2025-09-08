Santé mentale chez les jeunes

Depuis quelques années, de plus en plus d’enfants sont confrontés à la détresse psychologique.

Écoutez le psychologue et neuropsychologue au programme des troubles anxieux et de l’humeur au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Marco Sinai, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique que le perfectionnisme parental, souvent observé à la rentrée, impose des standards élevés et conditionne l’amour à la performance, ce qui peut engendrer anxiété, stress, procrastination et dépression chez les enfants.

Dr Sinai souligne le lien entre ce comportement et la détresse psychologique croissante chez les jeunes, ainsi que l’augmentation des suicides chez les adolescents.