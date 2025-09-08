 Aller au contenu
Économie
Argent donné par le gouvernement Legault en 5 ans

1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
1,4 G$ en prêt pardonnable aux entreprises: «Ça se transforme souvent en cadeau»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le gouvernement Legault a donné 1,4 milliard de dollars en prêt pardonnable à des entreprises, en cinq ans.

C'est ce que rapporte Le Journal de Montréal.

Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier qui commente ces formes de subventions, à l'émission de Patrick Lagacé, lundi.

«C'est peut-être de l'argent qu'on ne reverra jamais, et la plupart du temps, c'est versé à des multinationales étrangères ou à leurs filiales.» 

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Les cols bleus de Montréal pourraient déclencher la grève dans deux semaines. Encore une fois, on risque de devoir sortir «la carte de crédit» pour augmenter les salaires, ce qu’on a fait à Québec.

