Argent donné par le gouvernement Legault en 5 ans

Le gouvernement Legault a donné 1,4 milliard de dollars en prêt pardonnable à des entreprises, en cinq ans.
C'est ce que rapporte Le Journal de Montréal.
Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier qui commente ces formes de subventions, à l'émission de Patrick Lagacé, lundi.
«C'est peut-être de l'argent qu'on ne reverra jamais, et la plupart du temps, c'est versé à des multinationales étrangères ou à leurs filiales.»
Autre sujet abordé
- Les cols bleus de Montréal pourraient déclencher la grève dans deux semaines. Encore une fois, on risque de devoir sortir «la carte de crédit» pour augmenter les salaires, ce qu’on a fait à Québec.