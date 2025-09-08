 Aller au contenu
Politique provinciale
Remaniement ministériel

«François Legault apprécie beaucoup France-Élaine Duranceau»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2025 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La controversée ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, pourrait obtenir une promotion lors du remaniement ministériel tant attendu de François Legault.

Elle pourrait hériter d'un portefeuille économique au sein du Conseil des ministres.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur les rumeurs entourant les changements imminents que fera le premier ministre.

«Sur le plan médiatique, elle a été assez écorchée [...] Elle a beaucoup été sous-estimée, selon l'évaluation qu'en fait François Legault [...] ll considère qu'elle a été efficace quand même [...] c'est pour ça que lui, il l'apprécie. C'est une amie personnelle également de monsieur Legault.»

Louis Lacroix

Avec ce remaniement, François Legault veut revenir à l'ADN de la CAQ, dit notre chroniqueur politique.

