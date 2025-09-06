Tiger-Cats 26 - Montréal 9

Les Alouettes de Montréal ont perdu 26-9 contre les Tiger-Cats de Hamilton samedi après-midi, n’inscrivant aucun touché et accumulant seulement 254 verges d’attaque contre 425 pour Hamilton.

Écoutez l'analyse d'après-match de Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.

Depuis la blessure de Davis Alexander à la mi-juillet, les Alouettes ont une fiche d’une victoire et cinq défaites.

Faut-il ramener Davis Alexander au jeu le plus rapidement possible, ou est-il préférable de le maintenir au repos ?