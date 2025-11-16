 Aller au contenu
Football
Alexander, la «bougie d'allumage»

L'attaque explosive des Alouettes est la clé de la Coupe Grey

98.5

0:00
32:42

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 16 novembre 2025 18:58

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
L'attaque explosive des Alouettes est la clé de la Coupe Grey
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

En vue de la 112e Coupe Grey, les Alouettes misent sur la résilience et l'agressivité de leur quart-arrière, Davis Alexander, malgré sa blessure.

Pour gagner, l'attaque doit être équilibrée et créer des jeux explosifs.

La défense doit neutraliser la course d'A.J. Ouellette et déjouer le vétéran Trevor Harris, tout en profitant des absences de receveurs chez les Roughriders.

Alexander s'est dit prêt à «mourir pour gagner», alors que l'analyste Jean-Philippe Bolduc prédit une victoire de 38-22 pour Montréal.

Écoutez l'avant-match de la 112e Coupe Grey opposant les Alouettes aux Roughriders, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, dimanche soir à Winnipeg. 

