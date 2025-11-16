Alexander, la «bougie d'allumage»

En vue de la 112e Coupe Grey, les Alouettes misent sur la résilience et l'agressivité de leur quart-arrière, Davis Alexander, malgré sa blessure.

Pour gagner, l'attaque doit être équilibrée et créer des jeux explosifs.

La défense doit neutraliser la course d'A.J. Ouellette et déjouer le vétéran Trevor Harris, tout en profitant des absences de receveurs chez les Roughriders.

Alexander s'est dit prêt à «mourir pour gagner», alors que l'analyste Jean-Philippe Bolduc prédit une victoire de 38-22 pour Montréal.

Écoutez l'avant-match de la 112e Coupe Grey opposant les Alouettes aux Roughriders, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, dimanche soir à Winnipeg.