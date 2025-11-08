Le football des Alouettes

Les Alouettes affrontent les Tiger-Cats à Hamilton pour la finale de l'Est, un endroit où ils n'ont pas gagné en éliminatoires depuis 1970.

Malgré ce lourd historique, Montréal arrive avec un fort momentum offensif (556 verges la semaine dernière).

Le quart Davis Alexander (12 victoires de suite en 12 sorties) et le coordonnateur offensif Anthony Calvillo misent sur l'équilibre et la patience.

Pour vaincre la puissante attaque d'Hamilton, l'équipe devra absolument limiter les revirements, clé de la victoire selon les analystes, qui prévoient une victoire à l'arraché des Alouettes.

Écoutez l'avant-match de la finale de l'Est entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.