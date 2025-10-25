Le football des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont perdu 19-10 contre les Blue Bombers de Winnipeg, sans marquer un seul touché, lors d’un match sans enjeu majeur pour les deux équipes.

Menée par McLeod Bethel-Thompson (17 en 34, 1 interception, 182 verges), l’attaque des Alouettes a peiné contre la défensive des Bombers.

Jose Maltos Diaz a établi un record de 58 bottés de précision pour les Alouettes.

Samedi prochain à 14h, la demi-finale de l’Est opposera probablement à nouveau ces deux équipes à Montréal.

Écoutez l'après-match de la rencontre entre les Alouettes et les Blue Bombers, samedi soir, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.