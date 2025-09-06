Le football de la LCF

Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton — un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites.

Malgré les déboires des deux équipes — les Tiger-Cats traversent une série de trois défaites — elles se battent toujours pour la première place dans l’Est.

Suivez le match Tiger-Cats--Alouettes du 5 septembre en compagnie de Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.