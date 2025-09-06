Le football de la LCF

Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton — un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites.
Malgré les déboires des deux équipes — les Tiger-Cats traversent une série de trois défaites — elles se battent toujours pour la première place dans l’Est.
Suivez le match Tiger-Cats--Alouettes du 5 septembre en compagnie de Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.
Le quart-arrière Davis Alexander s’est entraîné avec l’équipe cette semaine et semble reprendre du mieux.
Il ne sera toutefois pas en action : avec l’hécatombe qui a touché les quarts-arrières des Alouettes, c’est le quatrième quart dans la hiérarchie, James Morgan, qui prendra le poste.
Il s’agira de son deuxième match en carrière dans la Ligue canadienne de football.
À noter que, sans les services d’Alexander, les Alouettes affichent une fiche d’une victoire et six défaites.
De leur côté, menés par Bo Levi Mitchell, les Tiger-Cats constituent l’une des puissances offensives de la LCF.
Déroulement de la rencontre
Premier quart
