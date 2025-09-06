 Aller au contenu
Football
Le football de la LCF

Alouettes 0 - Tiger Cats 0 (1er quart)

par 98.5 | Modifié le 6 septembre 2025 à 13:17

Alouettes 0 - Tiger Cats 0 (1er quart)
Marc-Antoine Dequoy est un pilier de la ligne défensive des Alouettes. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Dequoy, Philpot, Mack, Letcher fils, Thomas Erlington, Johnson et Dallaire seront de retour sur le terrain du Stade Percival-Molson, samedi après-midi, face aux Tiger-Cats d’Hamilton — un renfort bienvenu pour la troupe de Jason Maas qui cherchera à mettre fin à une vilaine séquence de quatre défaites. 

Malgré les déboires des deux équipes — les Tiger-Cats traversent une série de trois défaites — elles se battent toujours pour la première place dans l’Est.

Suivez le match Tiger-Cats--Alouettes du 5 septembre en compagnie de Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.

Le quart-arrière Davis Alexander s’est entraîné avec l’équipe cette semaine et semble reprendre du mieux.

Il ne sera toutefois pas en action : avec l’hécatombe qui a touché les quarts-arrières des Alouettes, c’est le quatrième quart dans la hiérarchie, James Morgan, qui prendra le poste.

Il s’agira de son deuxième match en carrière dans la Ligue canadienne de football.

À noter que, sans les services d’Alexander, les Alouettes affichent une fiche d’une victoire et six défaites. 

De leur côté, menés par Bo Levi Mitchell, les Tiger-Cats constituent l’une des puissances offensives de la LCF. 

À écouter

«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
0:00
20:30

Déroulement de la rencontre

Premier quart

Plus de détails à venir...

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«L'année où on a gagné, on est au même stade présentement» -Byron Archambault
Les amateurs de sports
«L'année où on a gagné, on est au même stade présentement» -Byron Archambault
0:00
8:06
Un deuxième Super Bowl pour les Eagles? «Je les vois capables de répéter»
Lagacé le matin
Un deuxième Super Bowl pour les Eagles? «Je les vois capables de répéter»
0:00
5:15
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 16:00