Le football des Alouettes: demi-finale de l'Est

C'est la demi-finale de l’Est de la LCF, au stade Percival Molson, entre les Alouettes de Montréal et les Blue Bombers de Winnipeg, est marquée par la suspension de Shawn Oakman pour violation de la politique de la LCF.

Son absence s'ajoute à une liste déjà longue de blessés, faisant des blessures le thème principal de la saison.

L'équipe est en effet dégarnie au moment d'affronter le puissant porteur de ballon Brady Oliveira (137 verges au sol lors du dernier match contre Montréal).

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre Winnipeg et Montréal, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.