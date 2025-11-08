 Aller au contenu
Football
Le football des Alouettes

Des joueurs partagent des moments clés de leur carrière

par 98.5

0:00
5:45

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 8 novembre 2025 16:26

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
Des joueurs partagent des moments clés de leur carrière
Le Football des Alouettes / Cogeco Média

Les Alouettes mènent les Tiger-Cats 6-3 à la mi-temps de la finale de l'Est.

Alors que la Coupe Grey 2023 est le souvenir marquant pour la majorité des joueurs des Alouettes, l'équipe puise dans toutes ses expériences pour en créer une nouvelle marquante. 

Les Alouettes espèrent que cette finale, disputée sur un terrain dans un contexte historique (55 ans d'échecs en séries), sera le prochain match inoubliable de leur carrière.

Écoutez la mi-temps de la finale de l'Est, entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton, samedi, et les témoignages de nombreux joueurs qui partagent la signification de cette rencontre pour eux. 

