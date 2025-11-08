Le football des Alouettes

Les Alouettes mènent les Tiger-Cats 6-3 à la mi-temps de la finale de l'Est.

Alors que la Coupe Grey 2023 est le souvenir marquant pour la majorité des joueurs des Alouettes, l'équipe puise dans toutes ses expériences pour en créer une nouvelle marquante.

Les Alouettes espèrent que cette finale, disputée sur un terrain dans un contexte historique (55 ans d'échecs en séries), sera le prochain match inoubliable de leur carrière.

Écoutez la mi-temps de la finale de l'Est, entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats de Hamilton, samedi, et les témoignages de nombreux joueurs qui partagent la signification de cette rencontre pour eux.