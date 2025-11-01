Direction la finale de l'Est

Les Alouettes de Montréal ont remporté la demi-finale de l'Est 42-33, dominant offensivement avec 556 verges et 29 premiers essais, et défensivement en limitant le puissant porteur de ballon Oliveira à 43 verges.

Steve Scott III pour les Alouettes s'est illustré avec 133 verges au sol et deux touchés, tandis que Davis Alexander a complété 24 passes pour 384 verges.

La défense, malgré quelques absences notables, a provoqué trois revirements, préparant l'équipe pour la finale de l'Est à Hamilton qui aura samedi prochain à 15 h contre les Tiger-Cats.

Écoutez l'après-match de la rencontre entre Winnipeg et Montréal, samedi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.