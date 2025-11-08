Le football des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont remporté la finale de l'Est face aux Tiger-Cats de Hamilton par le score de 19-16.

Jose Maltos a scellé la victoire avec un botté de précision de 45 verges, couronnant une poussée offensive réussie en fin de match, menée par Davis Alexander.

Ce duel ultra-défensif s'est caractérisé par une parité presque parfaite.

Les Alouettes se dirigent maintenant vers la Coupe Grey à Winnipeg pour y affronter le vainqueur de la finale de l'Ouest.

Écoutez l'après-match de la finale de l'Est, entre les Alouettes et les Tiger-Cats, samedi à Hamilton.