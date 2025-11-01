 Aller au contenu
Football
Le football des Alouettes: demi-finale de l'Est

C'est la fièvre des séries à Montréal et au Canada!

par 98.5

Le Football des Alouettes

le 1 novembre 2025

Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
C'est la fièvre des séries à Montréal et au Canada!
Les Alouettes mènent 25-6 contre les Blue Boomers de Winnipeg à la mi-temps de la demi-finale de l'Est, au stade Percival-Molson.

Jean St-Onge discute avec Jeremy Filosa de la défaite des Blue Jays face aux Dodgers et les enjeux pour le match décisif à Toronto.

Au soccer, les Roses de Montréal doivent remonter un déficit contre la FC de Toronto, lors de la demi-finale de la Super Ligue du Nord.

Écoutez la mi-temps du match des Alouettes contre les Blue Bombers, samedi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.  

