Le football des Alouettes: demi-finale de l'Est

Les Alouettes mènent 25-6 contre les Blue Boomers de Winnipeg à la mi-temps de la demi-finale de l'Est, au stade Percival-Molson.

Jean St-Onge discute avec Jeremy Filosa de la défaite des Blue Jays face aux Dodgers et les enjeux pour le match décisif à Toronto.

Au soccer, les Roses de Montréal doivent remonter un déficit contre la FC de Toronto, lors de la demi-finale de la Super Ligue du Nord.

Écoutez la mi-temps du match des Alouettes contre les Blue Bombers, samedi, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc.